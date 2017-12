Météo du 28 décembre : après la pluie, des éclaircies à Lyon

Après une journée particulièrement grise, sombre et humide, le soleil a décidé de pointer le bout de ses rayons. Encore timide malgré tout, il devrait être dans les parages tout au long de la journée à Lyon.

Benjamin Roure

Fini le crachin et les averses, place aux éclaircies. Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages tout au long de la journée. Les températures quant à elles seront plus basses que les jours précédents. Comptez 3°C à 10h, 5°C à 13h, et pas plus de 2°C à 19h. Heureusement, pas de vent pour venir rafraîchir l'air.

Aujourd'hui le soleil se couchera à 17h03.

Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes estime la qualité de l'air à 24/100 ce matin, et la qualifie de "bonne". Attention malgré tout, puisque Atmo prévoit aussi une forte dégradation pour demain. Pour l'instant, la qualité de l'air du 29 décembre est estimée à 38/100.