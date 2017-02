Météo du 24 février : les températures redescendent à Lyon

Si le temps reste aux belles éclaircies avec un ciel partiellement nuageux, les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés ce vendredi.

© Tim Douet

Le vent du Nord Ouest vient rafraîchir Lyon ce vendredi, après deux journées où les températures dépassaient les 15 degrés l'après-midi. Ce matin, il fera entre 7 et 10 degrés, pour atteindre un maximum de 12 degrés cet après-midi, soit seulement 2 degrés de plus par rapport aux normales de saison. Le vent du Nord Ouest soufflera à une vitesse de 20 km/h et s'intensifiera avec des rafales d'une vitesse de 40 km/h cette nuit.

Un air de bonne qualité à Lyon

Si le vent du Nord-Ouest amène un froid assez traditionnel pour un mois de février, il permet aussi de nettoyer l'air de la ville de sa pollution. Selon Air Rhône Alpes, la qualité de l'air est "bonne" aujourd'hui à Lyon, l'institut lui attribue une note de 28/100. Avis aux sportifs, le temps est idéal pour s'oxygéner.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.