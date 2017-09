Météo du 22 septembre : du soleil et quelques nuages à Lyon

Malgré quelques nuages la journée sera baignée de soleil ce vendredi à Lyon.

Benjamin Roure

Selon Météo France, le ciel légèrement voilé ce matin devrait donner le ton d'une journée plutôt bien ensoleillée. Le ciel ne sera jamais complètement bleu à cause de la présence de nuages ici ou là, mais ce vendredi s'annonce tout de même plutôt beau. Côté températures, 24°C sont attendus au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure va tomber à 12°C. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 38/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.