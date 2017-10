Météo du 1er octobre : le ciel restera couvert ce dimanche à Lyon

Malgré des températures clémentes, le temps restera couvert toute la journée ce dimanche à Lyon.

Benjamin Roure

Les dernières gouttes de pluie dissipées, le soleil reprend temporairement ses droits ce dimanche matin, bien que ciel reste légèrement couvert toute la matinée. Le thermomètre, de 12 degrés aux alentour de 9 heures, s’élèvera tranquillement pour atteindre les 16 degrés à midi. Le ciel s’alourdira dans l’après-midi, seulement percé de courtes éclaircies. La température s’élèvera légèrement dans l’après-midi jusqu’à 20 degrés vers 16 heures.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 32/100. Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.