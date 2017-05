Météo du 19 mai : pluie et éclaircies à Lyon

Après une semaine de beau temps, la pluie va faire son retour à Lyon ce vendredi.

Jimmy Legrand / Flickr

Après quatre jours de très beau temps, la pluie est de retour à Lyon. Mais les averses matinales vont peu à peu s'espacer pour laisser place à quelques éclaircies à partir de 11 heures. Dans l'après-midi les averses se feront plus rares et disparaîtront progressivement au cours de la nuit avant un retour du soleil samedi et dimanche. Côté températures, il fera 12°C à 11 heures, et 18°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 8°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce vendredi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 31/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".