Météo du 18 décembre : fonte des neiges ce lundi à Lyon

La neige tombée cette nuit va peu à peu s'estomper au fil de la journée à Lyon pour laisser place à de la pluie.

© Justin Boche La place du Maréchal-Lyautey sous la neige (Lyon 6e)

Ce lundi matin, les Lyonnais se réveillent sous une belle couverture de neige tombée dans le nuit. Des averses de neige qui vont peu à peu se transformer en pluie à partir de 10h. Les averses plutôt intenses entre 10h et 13h vont peu à peu se faire plus douces entre 13h et 16h avant de s'estomper en fin de journée. En fin de journée le vent va se lever et soufflera jusqu'à 45 km/h en rafales. Côté température, il fera 4°C au plus fort de la journée et 3°C au plus froid dans la nuit. Cette hausse des températures va empêcher d'autres averses de neige de retomber dans les jours à venir.

Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne"sur l'agglomération lyonnaise. Une note de 35/100 lui est attribuée.