Météo du 15 janvier : soleil le matin, pluie en soirée à Lyon

Jusqu’à 16h, ce lundi, il fera beau à Lyon, avant l’arrivée de la pluie en fin de journée.

Jimmy Legrand / Flickr

Le début de journée s'annonce parfaitement ensoleillé ce lundi à Lyon. Jusqu'à 16h, de très belles éclaircies vont illuminer la ville. C'est à partir de 16h que la couverture nuageuse se fera plus dense, avant de donner de la pluie à partir de 19h. Des pluies qui vont se calmer dans la nuit. Dans l'après-midi, des rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h vont souffler sur Lyon. Côté températures, il fera 10°C au plus fort de la journée et 7°C au plus bas, dans la nuit.

Concernant la qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 36/100. La qualité de l'air sera donc "bonne" ce lundi dans l'agglomération lyonnaise. Dans le barème, 0 représente une qualité excellente et 100 une qualité exécrable.