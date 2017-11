Météo du 11 novembre à Lyon : de la pluie annoncée

C'est un week-end pluvieux et frais qui se profile sur le département du Rhône.

Benjamin Roure

Pas de doute, cette fois, c'est vraiment l'automne. Matinée frisquette et atmosphère humide, pour accompagner la ballet des feuilles mortes. Et pour ce jour de souvenir de la fin de la Grande Guerre, la pluie qui devrait arroser les commémorations sur Lyon.

En effet, si les premières heures sur la ville sont plutôt clémentes, Météo France annonce de la pluie en continu toute cette journée du samedi 11 novembre. Avec des températures n'excédant pas 11°. L'automne, on vous dit...

Dimanche humide

Et ce temps maussade se poursuivra demain, dimanche: les quelques éclaircies de la matinée laisseront vite la place à de nouveaux nuages, chargés de gouttes... Heureusement, le soleil devrait faire son retour lundi et mardi, mais sous des températures plus fraîches.