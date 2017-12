Météo du 10 décembre : de la pluie et des rafales de vent à Lyon

Si les températures sont plus douces, de la pluie et des rafales du vent du Sud sont au programme ce dimanche.

©Tim Douet

Journée pluvieuse en perspective : une active perturbation est en cours et s'installe à Lyon pour deux jours. Ce dimanche, de la pluie est prévue tout au long de la journée. Avec des températures autour de 3 degrés ce matin, de la neige mêlée pourrait également tomber. La présence du vent du Sud, qui soufflera en rafale jusqu'à 70 km/h ce matin puis autour de 50 km/h cet après-midi, apporte cependant des températures plus douces. À partir de 13 heures, les températures passeront de 6 à 8 degrés en quelques heures et il fera jusqu'à 10 degrés dans la nuit. Pour les visiteurs du dernier soir de la fête des Lumières, le temps devrait être légèrement moins perturbé : des pluies éparses sont annoncées entre 19 heures et 22 heures. La perturbation en cours améliore cependant largement la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise, jugée "très bonne" par Atmo Auvergne Rhône-Alpes.