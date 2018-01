Lyon : du parfum "thé vert aux agrumes" dans 9 stations de métro

Les 9 stations de métro les plus fréquentées de Lyon sont désormais parfumées au "thé vert aux agrumes". Des diffuseurs ont été installés pour "augmenter le confort et la sensation de propreté dans le métro", affirme Kéolis.

© Tim Douet Station de métro

Une odeur de thé vert aux agrumes se diffuse dans les stations de Bellecour, Charpennes, Vieux-Lyon, Guillotière, Saxe-Gambetta, Grange-Blanche, Hotel de Ville, Perrache, et Part-Dieu. Après six mois de test dans certaines bouches de métro de Lyon, un accord a été signé entre la société de parfum Sensorys et l’ensemble des acteurs du réseau TCL, d’après Keolis. Au total, 55 diffuseurs sont installés dans les stations lyonnaises les plus fréquentées. Ces parfums permettent de couvrir les odeurs désagréables et "d’augmenter le confort et la sensation de propreté dans le métro", explique Keolis. La société de transport ajoute que "seulement 70% des diffuseurs sont branchés à l’heure actuelle" et que "les autres le seront dans les semaines à venir, ce qui peut expliquer que le parfum ne soit pas encore totalement perçu par les usagers".