Lyon : au parc de la tête d'Or, deux girafes à 400 000 euros

L'immense statue en bronze d'une girafe et de son girafon sera révélée au public le 23 septembre prochain au parc de la Tête d'Or.

©Grandeur Nature

Après une récolte de fonds lancée en août 2015, Grandeur Nature Lyon a réussi son pari. Près de 400 000 euros ont été récoltés auprès du public pour la réalisation d'une sculpture en bronze par l'artiste Damien Colcombet. Le 23 septembre prochain, la statue de près de 4 mètres de haut sera inaugurée au parc de la Tête d'or. En dehors de sa taille, la sculpture est aussi une première mondiale dans sa réalisation. "Après le scannage de l'œuvre originale d'environ 25cm, l'image 3D a été agrandie numériquement et reproduite par impression 3D avec une machine unique au monde, l'imprimante 3D MegaWax" explique Yvan Sampic, dirigeant de l'entreprise Mega3D. "Implantée dans la Drôme à proximité de Montélimar, Mega3D a développé et mis au point cette imprimante 3D de grandes dimensions capable d'imprimer de la cire de fonderie et permettant ainsi la réalisation de la girafe" poursuit-il. La girafe et son girafon, installé dans le parc, "permettront de symboliser l'avenir et la perpétuation de l'espèce" avait confié à Lyon Capitale l'artiste Damien Colcombet.