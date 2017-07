Lyon 1er: la ville conseille d'éviter le secteur du Jardin des plantes

À cause de la chute possible d'un tilleul de 27 mètres à cause du vent, la ville de Lyon conseille d'éviter le secteur Jardin des plantes situé 73 montée de la grande côte dans le 1er arrondissement.

La ville de Lyon a conseillé dans un communiqué d'éviter le secteur Jardin des plantes situé 73 montée de la grande côte dans le 1er arrondissement à cause de la présence d’un tilleul de 27 mètres de haut qui menace de tomber. La solidité de l'arbre aurait été mise à mal par les conditions climatiques : chaleur et vent fort qui ont fragilisé cet arbre vieux de 150 ans, qui s’est fissuré et menace maintenant de tomber sur la route. "L’intervention des services de la Direction des espaces verts n’est pour l’instant pas possible, étant donné les rafales de vent qui continuent à sévir à Lyon. Dès que la météo le permettra, une intervention sera effectuée pour abattre l’arbre et sécuriser la zone", a expliqué la ville de Lyon. Jusqu'à l'intervention des services, la rue Lucien Sportisse est interdite à la circulation et il est conseillé aux piétons de ne pas passer par le secteur pour monter ou descendre du quartier de la Croix-Rousse.