Les piscines lyonnaises qui vont vous sauver de la canicule

Maillot de bain enfilé, serviette sous le bras et bonnet de bain vissé sur la tête, vous souhaitez vous rafraîchir dans l’une des piscines de la ville. Pas de soucis, plusieurs établissements aquatiques d’hiver sont encore accessibles, avant l’ouverture des piscines d’été la semaine prochaine.

© Tim Douet

Ce mois de juin a démarré sur les chapeaux de roues côté température. Quoi de mieux que d’aller se rafraîchir à la piscine du coin pour pouvoir supporter un peu mieux les caprices du mercure ? Malheureusement, les très appréciées piscines d’été n’ouvriront que la semaine prochaine. La première à se jeter à l’eau sera la piscine de Mermoz (Lyon 8e) qui ouvrira ses bassins mercredi 28 juin. La piscine d’été de la Duchère (Lyon 9e) ouvrira quant à elle le jeudi suivant. La piscine de Gerland (Lyon 7e) et son plongeoir de 10m n’ouvrira que le 30 juin. Pour ces trois établissements, compter 3,40 euros d’entrée et 2,60 euros si vous êtes bénéficiaire d’un tarif réduit.

Aller piquer une tête dans l’une des piscines de la ville

Heureusement pour les Lyonnais, certaines piscines sont déjà ouvertes. Pour les plus matinaux, la piscine de Vaise (Lyon 9e) ouvre ses portes le matin dès 7h en semaine, 8h30 le samedi et 9h le dimanche. En revanche, l’établissement n’ouvre pas l’après-midi. Le centre nautique Tony Bertrand (Lyon 7e) est lui ouvert toute la journée. Plus communément appelé piscine du Rhône, ce centre est ouvert de 12h à 20h en semaine et de 10h à 20h le week-end. Des horaires qui entreront en application dès le 1er juillet. Il faudra cependant débourser 8 euros pour une entrée plein tarif. Soit plus de deux fois le prix des autres établissements. Comptez 5,50 euros pour un tarif réduit.

Piscines en dehors de Lyon

Si le coeur vous en dit, rendez-vous à Vénissieux au centre nautique intercommunal de Lyon ouvert de 10h à 18h30. Pour les non-résidants, le tarif plein est de 5,50 euros et de 4,50 euros en tarif réduit. SI vous êtes résidant, le plein tarif ne sera que de 4,20 euros et le tarif réduit de 3,30 euros. Également située à quelques kilomètres de Lyon, le parc aquatique Aquavert de Villefranche. Avec des horaires différents chaque jour, pour vous rendre dans cet établissement prenez bien soin d’examiner les horaires d’ouverture au risque de retourner chez vous bredouille.Plus d’infos concernant les tarifs et les horaires, ici.

Piscine de Vaise (Lyon 9)

Ouverture : du 8 juin au 29 juillet

Du lundi au vendredi : (Bassin 50m) 7h – 14h / 9h – 13h (Bassin enfants)

Samedi : 8h30 – 13h / 9h - 12h

Dimanche en juin uniquement : 9h – 13h / 9h – 12h

Entrée: 3,40 euros plein tarif / 2,60 euros tarif réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans

Piscine du Rhône (Lyon 7e)

Horaires d’ouverture à partir du 8 juin

Du lundi au vendredi : 12h00 à 20h00

Du samedi au dimanche de 10h00 à 20h00

Horaires d’ouvertures du 1er juillet au 3 septembre

Du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00

Entrée: 8 euros plein tarif / 5,50 euros tarif réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans

Piscine de Mermoz (Lyon 8e)

Ouverture : du 28 juin au 30 août

Du lundi au vendredi : 11h30 - 19h

Samedi et dimanche : 10h30 - 19h

Entrée : 3,40 euros tarif plein / 2,60 euros tarif réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans

Piscine de la Duchère (Lyon 9e)

Ouverture du 29 juin au 31 août

Du lundi au vendredi : 11h30 - 19h30

Samedi et dimanche : 11h - 19h30

Entrée : 3,40 euros tarif plein / 2,60 euros tarif réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans

Piscine de Gerland (Lyon 7e)

Ouverture du 30 juin au 1er septembre

Du lundi au vendredi : 11h30 - 19h30

Samedi et dimanche : 11h00 - 19h30

Entrée : 3,40 euros tarif plein / 2,60 euros tarif réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans

Centre nautique intercommunal de Lyon (Vénissieux)

Ouverture juillet / août

Du lundi au dimanche : 10h - 18h30

Entrée : Tarif plein 4,20 euros et 5,50 euros (non-résidants) / Tarif réduit 3,30 euros et 4,50 euros (non-résidants) / 3 euros enfants de 4 à 16 ans