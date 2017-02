Andréa Kotarac constate une "mélenchonisation des esprits" au PS

Conseiller régional du parti de gauche en Auvergne Rhône Alpes et intégré à l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Andréa Kotarac était l'Invité de l'Autre Direct cette semaine pour évoquer une éventuelle alliance avec le projet de Benoît Hamon, vainqueur de la primaire de la gauche.

©Tim Douet Andréa Kotarac, conseiller régional du parti de gauche en Auvergne Rhône Alpes

Si pour la primaire de la gauche qui a opposé Manuel Valls et Benoît Hamon, Andréa Kotarac estime que le mouvement de la France Insoumise a été "lobotomisé", il se réjouit tout de même de la victoire de Benoît Hamon, qui témoigne selon lui d'une "mélenchonisation des esprits". Mais pour le moment, une alliance ne semble pas au programme, même si la discussion n'est pas fermée. "Macron et Hamon sont deux ministres de François Hollande qui se partagent son héritage, ils auront tous les deux à rendre des comptes sur le quinquennat. Benoît Hamon a peu de temps pour gérer un projet pour le PS, qu'il le fasse d'abord et ensuite on discutera, car il y a deux familles au sein du PS, et Hamon devra choisir" précise André Kotarac dans l'Autre Direct.

Visionner l'intégralité de l'entretien d'Andréa Kotarac, conseiller régional parti de gauche en Auvergne Rhône-Alpes.