“10% de véhicules autonomes réduiraient les embouteillages”

Si leur déploiement est envisagé à l’horizon 2030, les voitures autonomes sont déjà une réalité. La cogniticienne Catherine Gabaude, chercheure à l'Ifsttar, détaille les questions soulevées par la démocratisation de la voiture-robot. Entretien lors de la Nuit européenne des chercheurs, le 29 septembre à Villeurbanne.

©Romane Guigue Catherine Gabaude lors de la Nuit européenne des Chercheurs 2017

Si la navette Navya a appris à se déplacer seule dans le quartier de la Confluence, les voitures sans chauffeur sont encore loin de régner sur l'asphalte à Lyon. Pourtant, selon des études évoquées par Catherine Gabaude, chercheure à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar), le fait que 10 % du parc automobile français soit constitué de voitures autonomes réduirait considérablement les embouteillages. Spécialiste des transports et de la voiture autonome, Catherine Gabaude travaille sur les interactions à prévoir entre l'homme et la machine, notamment pendant la phase critique de transition où le conducteur passe en "pilote automatique" ou inversement, celle où la voiture demande au conducteur de reprendre la main. Pour une médiation lors de la Nuit des chercheurs, la cogniticienne évoquait également le droit des robots, avec une question récurrente : en cas d'accident, à qui la faute ?

Retrouvez l’intégralité de notre entretien avec Catherine Gabaude dans la vidéo ci-dessous.