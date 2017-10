Rhône : 14 millions d'euros gagnés au Super Loto

Ce samedi 14 octobre, un ticket à 14 millions d'euros a été validé dans un bureau du Rhône. Le gagnant ou la gagnante ne s'est pas encore manifesté.

Il s'agit du quatrième plus gros gain enregistré dans le Rhône au cours de ces dernières années, et le troisième plus important du Loto et Super Loto depuis le début de l'année. 14 millions d'euros, une coquette somme qui n'a pas encore été retirée par le gagnant ou la gagnante. L'heureux élu dispose de soixante jours pour retirer son gain grâce aux précieux ticket, avant que la somme ne soit perdue. Lundi 16 octobre, le lieu du bureau où a été validé le ticket demeurait toujours inconnu, puisque la Française des Jeux ne le communique qu'une fois le paiement enregistré.