Décès de Simone Veil : les élus lyonnais réagissent

De nombreux élus lyonnais ont réagi à la mort ce vendredi à l’âge de 89 ans de l’ancienne ministre de la Santé.

© STR / AFP

Déportée durant la Deuxième Guerre mondiale, l’ancienne ministre de la Santé à l'origine de la loi autorisant l'IVG est décédée ce vendredi à l'âge de 89 ans. De nombreux élus lyonnais rendent hommage depuis ce matin à cette figure de l'émancipation des femmes. Gérard Collomb a salué une femme qui "conjuguait ses combats au féminin. Son destin épousa la République. Son œuvre nous éclairera à jamais. Immense émotion". Najat Vallaud-Belkacem a cité Andrée Chedid pour lui rendre hommage : “De broussailles en ténèbres / Seul résiste / Le feu sacré” Ces vers d'Andrée Chedid en hommage à une très grande dame, Simone Veil." Thierry Philip, le maire du 3e arrondissement et président du mémorial de la Maison des Enfants d’Izieu, a parlé d’"une femme honorable”, “Izieu pleure”, a-t-il ajouté. Jules Joassard, porte-parole du PS dans le Rhône, a retweeté Benoît Hamon : "Je m'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable Européenne." Du côté de la France Insoumise, Elliott Aubin, qui était candidat aux législatives dans la 1re circonscription, a déclaré : "Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante..." Reprenant ainsi la phrase inscrite sur le fronton du Panthéon à Paris : "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante".

À droite, François-Noël Buffet "éprouve une grande tristesse à l'annonce du décès de Simone Veil, une figure si inspirante et un symbole de courage pour tous les Français". "Disparition de Simone Veil... C'est tous les humanistes européens qui entrent en deuil. Elle nous aura tous beaucoup légué...", a écrit François-Xavier Pénicaud. "La France en deuil d'une de ses enfants les plus méritantes, courageuse et visionnaire : Simone Veil", a réagi de son côté Georges Fenech. Quant à l'élue FN Agnès Marion, elle a écrit : "Que Simone Veil repose en Paix, elle dont toute la vie a été marquée par ce combat propre à l'humanité, la lutte entre le bien et le mal."