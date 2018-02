Bison futé : Auvergne-Rhône-Alpes en noir pour ce week-end

Le deuxième week-end des congés scolaires s’annonce rude pour les autoroutiers. Bison futé vient de classer la région Auvergne-Rhône-Alpes en noir dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours.

© Tim Douet

Pour les skieurs du dimanche qui espéraient une route clémente, il va falloir passer au plan B. Samedi, les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été colorées de noir – celles de l’Ain, du Rhône, du Haut-Rhin, de la Savoie et de la Haute-Savoie notamment – dans le sens des départs, indiquant une circulation “extrêmement difficile”. Faute aux vacances communes de l’académie de Paris, Lyon et Grenoble, les axes autoroutiers reliant l’Île-de-France aux stations rhônalpines se butteront à l’encombrement et plus que probables embouteillages. Côté retours, les mêmes régions seront classées orange, une circulation difficile donc. A contrario, les routes seront très fluides courant vendredi et dimanche, excepté en région parisienne.