Au Parc OL, le son du concert de Céline Dion fait criser quelques fans

Le concert très attendu de Céline Dion devant plus de 40 000 fans au parc OL a été entaché par un problème de son, en particulier pour les spectateurs des gradins du haut.

© Compte Twitter/@LesRedHeads Concert Céline Dion au parc OL

Plus de 20 ans que la chanteuse québécoise n'était pas venue à Lyon : de quoi faire de son retour un véritable événement. Pour de nombreux fans, le concert n'était cependant pas à la hauteur des espérances. La performance de la chanteuse, largement saluée sur les réseaux sociaux, n'a pas pu être bien entendu par la totalité du stade. Si le son s'est un peu amélioré après les deux premières chansons pour les spectateurs des gradins, ils étaient nombreux à déplorer sur Twitter un volume insuffisant.

En cause, des échos incessants qui rendent le début du concert totalement inaudible dans les gradins du haut, raconte 20 minutes. Les haut-parleurs auraient visiblement été mal orientés et l'absence de clusters d'enceinte ne permettait pas de projeter suffisamment le son. Une situation qu'a visiblement remarquée la star internationale, qui au moment du rappel a lancé "Mais c’est quoi ce son ? Il va falloir recommencer le show". Pour les spectateurs près de la scène et sur la pelouse du stade, le concert tant attendu n'a cependant pas manqué de leur mettre en plein les yeux et plein les oreilles.