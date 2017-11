Lyon : un homme percuté par un train à la gare Part-Dieu

À 6h40 ce matin, un homme a perdu la vie en étant percuté par un train qui assurait la liaison Lyon-Perrache/Genève en gare de Lyon Part-Dieu.

© Eliot LUCAS Vue extérieur de la Gare Part-Dieu, 2015

La police, appelée sur place ce mercredi matin, devra déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. C'est à 6h40 ce mercredi que le drame survient en gare Part-Dieu. Un homme, échappé d'un établissement psychiatrique et dont la disparition avait été signalée, chute sur les rails au sud de la gare et meurt percuté par un TER. Pour permettre l'accès aux lieux aux enquêteurs et aux pompes funèbres, près de 11 voies ont été bloquées pendant une heure trente en gare de Lyon Part-Dieu, engendrant des retards. Depuis 9 heures, la circulation a repris normalement.