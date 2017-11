Vente des Hospices de Beaune : 420 000 euros pour la pièce de charité

Avec l'achat de deux pièces de vin pour 420 000 euros, la "pièce de charité" vendue aux enchères des vins des Hospices de Beaune se rapproche de son record historique de 2015 (480 000 euros).

Les trois causes soutenues lors de la 157e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune recevront 420 000 euros. Cette année, il s'agit de la fondation Tara Expéditions, engagée dans la défense de l'environnement, de la fédération pour la recherche sur le cerveau et de la fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. En 2015, le record du don opéré grâce à la vente de la pièce de charité, dite "pièce des présidents", avait été établi par une Française anonyme à 480 000 euros. Pour la 157e édition, la pièce de charité a été achetée par Albéric Bichot, qui était en concurrence avec des acheteurs brésiliens. Traditionnellement, la maison "Albert Bichot" est l'un des plus gros acheteurs de cette vente. Le négociant beaunois repart ainsi avec deux pièces, soit 576 bouteilles, de "Corton grand cru du Clos du roi".