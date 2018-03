Les 20 pays qualifiés pour les Bocuse d'Or Europe sont...

C'est la sélection continentale la plus attendue du Bocuse d'Or, qui se déroulera lieu en janvier prochain à Lyon. Parmi les vingt pays européens qualifiés, seuls dix iront en finale à Lyon.

C'est la dernière étape avant de se rendre à Lyon, en France, pour la finale qui aura lieu en janvier 2019, lors du Sirha.

Trois sélections continentales sont organisées : Europe, Amériques et Asie-Pacifique.

La sélection continentale la plus attendue du Bocuse d'Or est celle qui se déroule en Europe.

Vingt candidats européens se sont qualifiés. Seuls dix équipes (un chef et son commis) accèderont à la finale lyonnaise de janvier 2019. Leur ordre de passage vient d'être officiellement décidé par tirage au sort : Pologne, Russie, Belgique, Suède (7 podiums), Islande (2 podiums), Croatie, Hongrie, Finlande, Allemagne (3 podiums), Norvège (10 podiums), Pays-Bas, Danemark (5 podiums), Espagne, Italie, France (12 podiums), Bulgarie, Suisse (1 podium), Estonie, Royaume-Uni et Turquie.

Amériques et Asie-Pacifique

Cette année, les douze finalistes des sélections nationales asiatiques vont s'affronter lors du Bocuse d'Or Asie-Pacifique qui se déroulera au Guangzhou Baiyun International Convention Center, les 8 et 9 mai 2018. À l'issue de cette confrontation au sommet, seuls cinq chefs obtiendront leur ticket pour la grande finale du Bocuse d'Or en janvier 2019, et se mesureront aux meilleurs candidats des autres sélections continentales et individuelles.

Quant au concours Bocuse d'Or Amériques, il se tiendra les 12 et 13 avril au World Trade Center de Mexico. Onze pays d'Amérique du Nord, centrale et du Sud concourront pour cinq billets pour la finale lyonnaise: le Mexique en tant que pays hôte, l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, l'Uruguay, les États-Unis et, pour la toute première fois, le Canada. Parmi cette liste figurent des prétendants très forts: l'Argentine, et le Brésil ont toujours été sur le podium continental depuis sa création en 2007, et les États-Unis, avec le chef Mathew Peters, ont remporté la finale du Bocuse d'Or à Lyon l'année dernière.

Deux pays africains se qualifieront également par concours et deux "wild card" seront accordées par l'organisation. Au total, 24 des meilleurs chefs de la planète se départageront à Lyon, en janvier prochain pour la grande finale des Bocuse d'Or.