Cité de la gastronomie de Lyon : les partenaires privés dévoilés

Les dix partenaires privés de la future Cité internationale de la gastronomie, en construction dans l'Hôtel Dieu à Lyon, ont été dévoilés cette semaine.

DR Cité de la gastronomie - animation et dégustation

Alors que les travaux de réaménagement de l'Hôtel Dieu, dans la Presqu'île de Lyon, ont démarré en 2015, et que la Cité internationale de la gastronomie devrait ouvrir ses portes au public en 2019, les dix partenaires privés, "membres fondateurs" de la Cité, ont été présentés cette semaine.

Ancrage local et professionnels de la restauration

Le groupe de protection sociale Apicil est de ceux-là. Basé en Rhône-Alpes, il est déjà impliqué dans le Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. L'Institut, connu internationalement pour son école de cuisine, est également un des dix partenaires privés. À l'instar du groupe de construction Eiffage, responsable du chantier de reconversion de l'Hôtel Dieu.

Le Crédit agricole Centre-Est fait également partie des investisseurs. Côté entreprises aux racines locales, on compte l'équipementier automobile et spécialiste des containers à déchets Plastic Omnium, l'investisseur Dentressangle Initiatives, le leader mondial en sécurité des aliments Mérieux Nutrisciences, et le groupe SEB (marques Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex...). Encore plus proches du monde culinaire, on trouve le spécialiste de la restauration collective Elior Group, et le fournisseur des commerçants et restaurateurs Metro.