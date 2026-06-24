Pour son édition 2026, le Printemps de Pérouges a frappé fort en dévoilant le nom de Theodora. Aujourd'hui, la jeune artiste est devenue l'un des phénomènes les plus fascinants de la scène musicale française.

Le 27 juin prochain, dans le magnifique cadre du parc du Château de Saint-Maurice-de-Rémens, maison d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry, Theodora, surnommée “Boss Lady” ou “Miss Kitoko” viendra défendre un univers musical libre et difficilement classable.

Née en Suisse dans une famille congolaise, elle grandit avec des influences multiples que l’on retrouve dans ses morceaux et qui ont nourri son identité artistique immédiatement reconnaissable.

Mêlant rap français, pop, influences afro et musique électronique, Theodora refuse de choisir entre les genres et impose une vision artistique singulière qui repose sur une esthétique assumée et des textes directs et audacieux.

Révélation féminine de l’année aux Victoires de la musique

La jeune artiste compose avec l’aide de son grand frère depuis l’âge de 16 ans, mais ce n’est qu’en 2024 qu’elle est révélée au grand public avec le succès de son titre Kongolese sous BBL.

Elle connaît alors une ascension fulgurante et franchit un nouveau cap à la 41e édition des Victoires de la musique, où elle décroche quatre titres dont celui de la Révélation féminine de l’année.

Une distinction qui confirme son statut de nouvelle voix incontournable de la scène francophone. Aujourd'hui, elle remplit les salles, accumule les millions d'écoutes sur les plateformes et rassemble une communauté de fans, principalement chez la jeune génération, séduit par son assurance et son authenticité.

La soirée débutera avec Miki, autre révélation de la scène francophone actuelle, dont la pop électronique insolente, sensible et décalée devrait constituer une entrée en matière idéale avant l'arrivée de la tête d'affiche.

Chaque année, le festival rassemble des milliers de spectateurs autour d’une programmation éclectique, capable de faire dialoguer les différentes générations qui y assistent. Le rendez-vous entre le patrimoine historique de Pérouges et la modernité de l’univers de Theodora promet d’être l’un des moments forts du festival.

Theodora au Printemps de Pérouges – Samedi 27 juin 2026

Ouverture à 17h00 – Théodora – 21h30