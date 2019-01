Vaulx-en-Velin : 29 enfants toujours à la rue

Malgré le déclenchement du plan froid, 29 enfants et leurs familles dorment toujours à la rue à Vaulx-en-Velin. Le collectif Jamais Sans Toit dénonce par ailleurs les pressions “de la part de l’Inspection académique (…), de la maire de Vaulx-en-Velin et de l’équipe municipale”.

Selon le collectif “Jamais Sans Toit”, qui fédère les comités de soutien aux élèves sans-abri de la Métropole Lyonnaise, 29 enfants Vaudais n'ont toujours pas d'hébergement malgré l’ouverture du plan froid. Des enfants qui entraient pourtant “dans les critères de vulnérabilité tels qu’ils ont été définis par la Préfecture du Rhône”, précise le collectif. Ce dernier a été reçu en urgence jeudi 24 janvier dernier par la Préfecture qui n'a “pour l’heure proposé aucune solution d’hébergement ! Pire, une famille de 5 enfants hébergée temporairement par la Métropole au titre de la protection de l’enfance a été remise à la rue dimanche soir !”, dénonce Jamais Sans Toit.

Faute de prise en charge, ce sont les bénévoles, professeurs et les habitants de Vaulx-en-Velin qui financent des nuits d'hôtel pour ces familles ou occupe les écoles pour mettre à l'abri ces jeunes enfants. L'école Paul Langevin a été occupée ce lundi soir. “Hier, l'équipe enseignante de l’école Langevin a fait l’objet d’intimidation de la part de l’Inspection académique du Rhône alors même que les occupations ont lieu en dehors du temps scolaire et n’ont jamais entravé la bonne tenue des cours”, a aussi dénoncé le collectif. Au-delà de l'académie, “les citoyens qui occupent les écoles afin de porter secours à des enfants font régulièrement l’objet de pressions et de menaces de plainte de la part de la maire de Vaulx-en-Velin (Hélène Geoffroy, NdlR) et de l’équipe municipale”, assure Jamais Sans Toit.

Des menaces réfutées par la municipalité de l’Ouest lyonnais. “La maire a simplement condamné la dégradation des locaux durant les occupations et les menaces sur des agents municipaux lors de ces actions illégales en précisant qu’elle n’exclut pas l’action judiciaire”, explique le service de presse de la ville.

Le collectif occupera à nouveau un établissement de Vaulx-en-Velin ce mardi soir.