Près de Lyon : un trafic de drogue démantelé

À Vaulx-en-Velin village, la police a mis fin à un trafic de stupéfiants place Gilbert Boissier après plusieurs mois de surveillance et d’investigation.

Depuis septembre 2019 la BST (Brigade spécialisée de terrain) et le GSP (Groupe de sécurité et de proximité) gardaient à l’œil la place Gilbert Boissier, au centre de Vaulx-en-Velin village. C’est ici qu’un groupe de dealers avait décidé de s’établir au grand dam des riverains. Selon la DDSP environ 100 grammes de drogue y étaient vendus quotidiennement.

L’enquête, menée par le Groupe de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine, a progressivement permis d’identifier tous les acteurs de ce petit commerce illégal, des gérants aux revendeurs. Ce mardi 7 janvier, la BAC 69 et le Groupe d’Appui Opérationnel de la Sûreté Départementale ont été mobilisés pour mettre fin au trafic. Au cours de l’opération, 3,4 kilos de résine, un peu moins de 100 grammes d’herbe, 40 000 € et une arme de poing ont été saisis. Cinq suspects ont été interpellés.

Quatre personnes ont été présentées au parquet vendredi 10 janvier en vue de l’ouverture d’une information judiciaire avec des placements en détention provisoire requis.