OL/Juventus : trois députés du Rhône ne veulent pas de supporters italiens

Par respect “du principe de précaution” Danièle Cazarian, Thomas Rudigoz, Jean-Louis Touraine ont écrit une lettre à Olivier Véran le ministre de la Santé pour demander d'interdire les supporters visiteurs lors d'OL/Juventus.

Trois ministres du Rhône, Danièle Cazarian, Thomas Rudigoz, Jean-Louis Touraine ont écrit ce mardi à Olivier Véran le ministre de la Santé pour lui demander d'interdire la venue de supporters italiens ce mercredi soir au Parc OL pour la rencontre entre l'Olympique lyonnais et la Juventus Turin. “Nous nous permettons de vous faire part de notre inquiétude concernant la tenue demain soir du match de football entre l'Olympique lyonnais et la Juventus Turin”, écrivent-ils.

3000 supporters italiens sont attendus à Lyon ce soir alors que le coronavirus (Covid-19) a fait 10 morts et infecté 322 personnes en Italie. “Le nombre de cas détectés en Italie est en augmentation constante, le patient zéro n'a toujours pas été identifié par les autorités italiennes et des cas de patients atteints du Covid-19 ont été détectés dans le Piémont. Nul ne songe à céder à la panique inutile et nous avons toute confiance en les autorités sanitaires de notre pays”, déclarent les trois élus.

Puis d'ajouter : “Néanmoins, le principe de précaution impose de prendre toutes les mesures adéquates afin de limiter autant que possible la pandémie. Aussi, il nous semble qu'une mesure visant à interdire les supporters visiteurs d'assister à ce match de football pourrait permettre de limiter considérablement les risques de propagation sans pour autant conduire à une annulation ou à un report de ce match”.

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, Olivier Veran a rejeté cette demande : “Il n'y a pas de malade identifié à Turin. Il n'y a pas lieu d'empêcher les supporters italiens de se rendre à ce match de football”.