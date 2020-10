Météo à Lyon : Petites rafales de vent à prévoir dimanche

Si l'alerte aux vents violents est terminé à Lyon et dans la région du Rhône, quelques rafales persisteront dans la ville ce dimanche.

C'est sous un ciel gris que les Lyonnaises et les Lyonnais se lèvent ce matin, samedi 24 octobre. Entre 11 et 12 degrés pour les premières températures de la matinée. Nous aurons un maximum de 17 degrés dans l'après-midi avec l'apparition d'un grand soleil aux alentours de 11 heures.

Pour dimanche, des vents à plus de 65 km/h seront de la partie dans l'après-midi mais toujours sous un soleil éclatant et un maximum de 18°. Le temps devrait se détériorer au cours de la soirée avec l'apparition de nuages et de pluies.