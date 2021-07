Lyon : l’adjointe au maire en charge du tourisme démissionne 

Cette semaine, Grégory Doucet, le maire de Lyon, va enregistrer le départ de l’une de ses adjointes. Victoire Goust, élue en charge du tourisme responsable et des grands événements va quitter ses fonctions.

Tout juste un an après avoir accédé à la mairie de Lyon, Grégory Doucet doit composer avec la démission de l’une de ses adjointes. Victoire Goust, élue en charge du tourisme responsable et des grands événements va rendre son écharpe, une information dévoilée par nos confrères du Progrès et que nous avons pu confirmer ce lundi matin.

Du côté de la Ville de Lyon, on laisse entendre que sa décision serait prise depuis le mois de juin, pour des raisons personnelles. Selon nos informations, l’élue écologiste, conseillère municipale du 8e arrondissement, aurait toutefois décidé de rester au sein du conseil municipal.

Le nom de son successeur au poste de 21e adjoint n’a pas encore été communiqué, mais ce changement étant à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, ce jeudi 8 juillet, il sera annoncé à cette occasion.