Lyon : ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“Après avoir mené une campagne bien démagogique et affirmé qu’elle modifierait nos aménagements une fois élue, la nouvelle majorité rétropédale”

Fabien Bagnon, conseiller métropolitain (Union de la gauche et des écologistes), ancien vice-président aux mobilités de la Métropole de Lyon, à propos du plan d’actions sur les mobilités de la nouvelle présidente (LR) Véronique Sarselli.

“Lyon est la ville centre, Lyon n’est pas le centre du monde”

Véronique Sarselli, présidente (LR) de la Métropole de Lyon, a peu apprécié les vingt pages de doléances que lui a adressées le maire (Les Verts) de Lyon Grégory Doucet.

“Les cyclistes sportifs ne sont plus autorisés à traverser la commune”

Corinne Cardona, la maire de Poleymieux-au-Mont-d’Or, a pris un arrêté radical le week-end des 20 et 21 juin. Elle reproche aux cyclistes de rouler trop vite dans sa commune et de provoquer des accidents. Une décision inédite et temporaire qui a scandalisé l’opposition écologiste à la Métropole ainsi que les cyclistes.

“Nous conduirons une présidence résolument ambitieuse et visible à Bruxelles, pour faire entendre, ensemble, la voix de nos quatre Régions au cœur des décisions européennes”

Le 11 juin et pour deux ans, Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a pris la tête des “Quatre Moteurs pour l’Europe” (AuRA, Catalogne, Lombardie et Bade-Wurtemberg).

“Arnaque. Aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Derrière certains tarifs attractifs se cachent de vraies pratiques frauduleuses”

Post Facebook de la police nationale du Rhône qui a interpelé deux individus suspectés d’avoir fait payer des voyageurs pour garer leurs voitures dans leur jardin transformé en parking, situé à proximité de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.