Lyon : fin de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée

L'épisode de pollution étant terminé, la préfecture du Rhône a annoncé la fin des dernières mesures d’urgence, et notamment la baisse des limitations de vitesse.

En raison de la fin de l'épisode de pollution, la préfecture du Rhône a annoncé ce vendredi la fin de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée dans la métropole de Lyon. Les restrictions dans les secteurs industriels et agricoles sont aussi levées. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes “les conditions météorologiques sont de moins en moins anticycloniques et du vent devrait progressivement apparaître sur une grande partie de la région, particulièrement en vallée du Rhône et sur le bassin lyonnais/Nord Isère”. Une nette amélioration de la qualité de l'air est attendue samedi.