Le trafic ferroviaire ne devrait pas poser trop de problèmes dans les gares lyonnaises ce week-end. Le trafic TGV et Intercités est assuré alors que deux TER sur trois circuleront.

La mobilisation contre la réforme du service public ne reprendra que lundi. Mais des perturbations, légères, sont néanmoins attendues ce week-end sur le réseau ferroviaire aurhalpin. En effet les journées de grèves hebdomadaires depuis le début de mois (voir le calendrier des grèves jusqu'en juin) commencent à avoir un effet domino. En cause notamment, les travaux de maintenance qui ne peuvent être effectués les jours de mobilisation, et perturbent le trafic de manière pérenne. Ce samedi un TER sur trois restera à quai en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est mieux que vendredi (un sur deux). Les liaisons restent nombreuses sur les principales lignes (Lyon-Saint-Etienne, Lyon-Marseille, Lyon-Dijon, Lyon-Grenoble... voir en détail ici). Le trafic TGV et Intercités ne devrait pas être impacté. La situation devrait être similaire dimanche. Avant la reprise de la grève lundi, pour la rentrée scolaire.