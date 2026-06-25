Festi’Mômes revient à la Croix-Rousse pour une matinée dédiée aux tout-petits

La 13e édition de Festi’Mômes se tiendra le samedi 4 juillet au parc Popy, dans le 4e arrondissement de Lyon.

Le parc Popy accueillera, samedi 4 juillet de 9h30 à 12h30, une nouvelle édition de Festi’Mômes. Organisé par la mairie du 4e arrondissement avec plusieurs partenaires locaux, l’événement s’adresse aux enfants jusqu’à 6 ans et à leurs familles.

Cette année, la couleur sera au cœur des animations proposées gratuitement et sans inscription. Les participants pourront notamment découvrir des ateliers de peinture, d’éveil corporel, de motricité ou encore des séances de courts-métrages pour les plus jeunes. Une bibliothèque en plein air, des jeux de société, des activités autour de la nature ainsi qu’une mini-ferme pédagogique figurent également au programme.

Nouveauté de cette 13e édition : une petite buvette tenue par la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse permettra de soutenir des projets portés par les jeunes du quartier.