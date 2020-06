Coronavirus à Lyon : avec un masque, ne faites pas comme ces candidats aux élections

À Lyon, les candidats aux élections municipales et métropolitaines sont pris par un dilemme : poser avec un masque et prendre le risque de ne pas être reconnu, ou faire n'importe quoi avec ou sans.

Il est désormais assez simple de trouver des masques à Lyon, encore faut-il savoir bien les utiliser. Les règles à suivre sont incontournables pour se protéger, mais aussi protéger les autres : toujours garder son masque sur la bouche ET le nez, ne jamais le baisser pour le garder sous le menton, éviter de le tenir à la main ou le mettre sur son bras.... (lire : quand le masque ne sert à rien, voire est dangereux). À l'extérieur, il vaut parfois mieux ne pas mettre de masque et garder ses distances plutôt que d'en avoir un et de ne pas être vigilant dans ses interactions avec autrui.

À Lyon, la campagne pour les élections municipales et métropolitaines vient de débuter, avec certains candidats pris dans un dilemme : porter un masque qui dissimule leur visage, ou ne pas en avoir pour être visible sur les photos. Cette question se retrouve ainsi au cœur de leur publication sur les réseaux sociaux avec des clichés où on les voit clairement mal utiliser leur masque et commettre des erreurs qui les rendent parfois inutiles.

Petite revue des comportements à ne pas copier dans le contexte du coronavirus COVID-19 (Il s'agit uniquement de photos publiées par les comptes officiels des candidats et donc validées par leur service, d'autres peuvent circuler, mais n'ont pas été mises en avant volontairement).

Le candidat des Verts et de la gauche, Gregory Doucet à la mairie de Lyon a un masque émeraude, qui protège surtout son menton sur l'une des photos :

Ce matin, rue Gabillot, avec les militants du rassemblement des écologistes et de la gauche. Excellent accueil des habitants du quartier qui confirme l'envie d'écologie pour Lyon pic.twitter.com/9kex26zMMo — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) June 14, 2020

Pour Gérard Collomb et ses équipes, c'est un zéro pointé pour la distanciation sociale, et une main sous un masque (l'intérieur est donc désormais potentiellement contaminé) :

Après la rénovation du plateau de la #Duchère, c’est au tour de la Sauvegarde. @gerardcollomb et @YCUCHERAT s’y sont rendus pour en discuter avec les habitants. pic.twitter.com/Jv0Xq0zcD1 — GerardCollomb2020 (@AvecCollomb2020) June 14, 2020

Yann Cucherat avait publié une photo de lui où il touchait son masque, avant de l'effacer. Le cliché continue de tourner avec un petit conseil incontournable : "On ne touche pas le masque !".

❌ Coucou @YCUCHERAT. Vous avez supprimé mais... règle numéro 1️⃣ : ON NE TOUCHE PAS SON MASQUE. #FallaitPasSupprimer pic.twitter.com/8oPwikDq0S — citoyennemetropolitaine (@citoyenne_metro) June 10, 2020

En résumé, pour bien se protéger :

- on ne touche pas son masque

- on ne met pas de doigt sous le masque

- on manipule toujours le masque par les élastiques

- on se lave les mains avant de mettre son masque, avant de l'enlever et après l'avoir enlevé

- on jette le masque dans un premier sac, avant de le jeter dans une poubelle 24 heures plus tard

- on ne jette pas son masque dans la rue

- avoir un masque ne dispense pas des gestes barrières, bien au contraire, on évite donc les contacts avec les personnes qui ne font pas partie de notre foyer