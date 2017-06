Le Trail de la Fontaine des Ânes trace son chemin

La 7e édition du Trail de la Fontaine des Ânes a lieu dimanche 11 juin, à Rivolet, petit village lové au coeur du Beaujolais des Pierres Dorées. Plus de 800 coureurs prendront le départ de l'événement qui a su s'imposer dans le foisonnant paysage du trail régional.

"Le plus grand jour de l'été, c’est le jour de la Saint-Barnabé".

Si l'écrivain et libre-penseur Jacques Collin de Plancy consigna cette légende du 11 juin dans un ouvrage resté célèbre*, c'était strictement en lien avec la durée des jours du mois de juin qui il est vrai (du moins du 10 au 30) sont les plus longs de l'année.

Si, en revanche, on se place du côté du Trail de la Fontaine des Ânes, alors le 11 juin (la Saint-Barnabé donc) est effectivement le plus grand jour de l'été, de l'année même.

Et cette année particulièrement qui devrait voir le nombre d’inscriptions battu. Soit plus de 800 coureurs (contre 700 en 2016 et 750 en 2015).

En seulement sept éditions, le Trail de la Fontaine des Ânes s'est imposé tranquillement comme l'un des événements qui comptent dans le paysage des courses nature de la région.

Dus Sud marocain au Beaujolais des Pierres Dorées

Petit retour en arrière. "Le vrai départ a eu lieu en 2004 au Marathon des Sables" explique Élodie Picard, future grande organisatrice de la Fontaine des Ânes. La trentenaire est alors bénévole sur la course marocaine en autosuffisance alimentaire de 250 km et des poussières. Tellement emballée qu'elle le court trois ans plus tard.

Elle sympathise alors avec les frères Ahansal, coureurs de fond marocains et les plus grands champions de la course. Le cadet, Mohamad, se rend même à Rivolet, petit village de 577 habitants dans le Beaujolais des Pierres Dorées. Une sacrée trotte pour ce berbère de la tribu nomade Aït Atta, au Sud du Maroc. Un sacré dépaysement aussi, très loin du djebel Bani, une montagne abrupte et effilée de 700 mètres d'altitude, entrecoupé d'oueds et façonnés par les vents à la manière des décors de western. "Là, à la vue de notre magnifique nature, il arrive à me convaincre d'organiser un trail." Le Trail de la Fontaine des Ânes voit le jour en 2011. 340 participants prennent le départ. Pas mal pour une première édition !

Dimanche 11 juin, plus de 800 trailers disputeront l'une des trois courses prévues au programme : le 36 kilomètres et ses 1660 mètres de dénivelé positif, le 18 kilomètres et ses 670 mètres de dénivelé positif et, nouveauté 2017, le 8,8 kilomètres et ses 320 mètres de dénivelé positif.

Qualificatif UTMB

Mais la grande nouveauté, c'est la "labellisation" UTMB. "Cela apporte une caution à l'événement et cela rend service aux trailers qui souhaitent marquer des points pour l'une des parcours de l'Utra-Trail du Mont-Blanc" explique pas peu fière Élodie Picard. 1 point pour le 18 km et 2 pour le 36km. Mais avant même ce "label", pas mal d'élites sont venues fouler les chemins et sentiers de Rivolet, notamment François d'Haene vainqueur en 2013 (la même année, il remportait la Diagonale des Fous, à La Réunion) ou encore Fabien Antolinos, en 2016, et une 5e place à l'UTMB. Dimanche, c’est le Lyonnais Yoann Stuck, dans le top 10 français sur les distances de 50 à 100 kilomètres, qui prendra le départ du grand parcours. Vainqueur de la Foulée des Monts d'Or (25 km – 500 D+) en janvier, du Trail Rhône Saône (16 km – 300D+) en mars, du Marathon des vins de la côte chalonnaise (2h33) en avril et 2e au Wings for Life World Run de Dubaï (89e au niveau mondial), en mai dernier, Yohann Stuck vient d'engranger plus de 6700 m de dénivelé positif en Vanoise lors du stage Town to Trail qu'il organise. Autant dire que ça va filer...

Loin du star-system

Malgré tout ça, le Trail de la Fontaine des Ânes reste un trail bon enfant. "Nous sommes des gens simples, avec l'envie de partager un beau moment de sport, et c'est bien ce que les trailers viennent chercher à Rivolet" explique l'organisation. Ce n’est pas un hasard si la page Facebook de l'événement regorge de commentaires élogieux au sujet la convivialité de la centaine de bénévoles présents sur les parcours et aux ravitos.

Si "le plus grand jour de l'été, c’est le jour de la Saint-Barnabé", le Trail de la Fontaine des Ânes en a assurément fait sa devise.

* In Légendes du calendrier, par J. Collin de Plancy, Plon, 1863.** In www.araire.org, Les ânes en Pays Lyonnais : le cas de la commune de Thurins. Christian Fougerouse, 2012.

> Trail de la Fontaine des Ânes. Dimanche 11 juin, Rivolet (Beaujolais).

Inscriptions sur place encore possible samedi de 16h à 18h à la salle des fêtes. 25€ pour le 36km, 20€ pour le 18km et 12€ pour le 8,8km.

https://www.trail-fontaine-des-anes.fr/

Le menu par les chiffres ©B.Candas/S.Sang Pour 800 coureurs, il vous faut : · 600 litres d'eau · 400 litres de coca · 400 litres d'eau gazeuse · 20 kilos de bananes · 400 tranches de pain d'épice · 400 tranches de quatre-quart · 400 tranches de chocolat · 30 tablettes de chocolat · 20 kilos d'abricots secs · 10 kilos de dattes · 10 kilos de figues · 5 kilos de cacahuètes · 10 kilos de biscuits salés · 8 kilos d'emmental

· 5 kilos de saucisson