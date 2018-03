L'OL se déresponsabilise des incidents avant OL – CSKA Moscou

Les affrontements entre des supporters de l'Olympique lyonnais et les forces de l'ordre, jeudi, avant la rencontre entre Lyon et le CSKA Moscou, ayant eu lieu à l'extérieur du stade, le club rhodanien a choisi de s'en dédouaner.

Les incidents qui ont mêlé les forces de l'ordre et une centaine de supporters lyonnais ont beau s'être déroulés aux abords du Groupama stadium, avant l'opposition entre Lyon et le CSKA Moscou (2-3), l'OL décline toute responsabilité.

"Les graves incidents intervenus jeudi avant le match d’Europa League contre le CSKA Moscou avec l’agression de membres des forces de l’ordre, ont eu lieu sur la voie publique, donc en dehors du périmètre de responsabilité du club, comme l’ont signalé dès jeudi soir au club le délégué du match et le délégué chargé de la sécurité de l’UEFA présents au match", a assuré le club dans un communiqué.

Des sanctions contre l'OL ?

L'Olympique lyonnais a tenu à apporter d'autres précisions quant à la suite à donner à ces événements, au cours duquel huit policiers auraient été blessés, selon la police. "Trois personnes ont à ce jour été interpellées, dont une à l’intérieur du stade par les services du club grâce à la vidéo surveillance du Groupama Stadium, rappelle l'OL, qui s'est porté partie civile, et seule l’enquête en cours permettra éventuellement de déterminer les responsables de ces actes inadmissibles."

Selon L’Équipe, l'UEFA tranchera lundi et choisira, ou non, d'ouvrir une enquête. D'ailleurs, depuis l'année dernière et la réception de Besiktas, où des faits de violence entre supporters et un envahissement de terrain avaient entaché la rencontre, l'OL est en sursis et sous la menace d'une exclusion de toute compétition européenne.