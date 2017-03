Malgré la défaite à Rome, l'OL se qualifie pour les quarts de finale

Une défaite 1-2 mais une qualification! L'Olympique Lyonnais s'est incliné hier soir contre l'AS Roma sur la pelouse du Stadio Olimpico, mais accède tout de même aux quarts de finale de l'Europa League.

© OL

Il aura fallu un grand Anthony Lopes hier soir pour permettre aux Lyonnais de se qualifier. Le gardien portugais s'est employé à de nombreuses reprises tout au long de la rencontre. Un match qui avait pourtant démarré sous de bons auspices puisque c'est l'OL qui ouvre le score dans ce 1/8e de finale retour, par l'intermédiaire de Mouctar Diakhaby (16e), déjà buteur à l'aller. Une avance de courte durée puisque le Néerlandais Strootman (17e) vient égaliser dans la foulée.

Au retour des vestiaires, les hommes de Bruno Génésio font le dos rond, mais voient les Romains revenir à un but de la qualification à la suite d'un but contre son camp de Lucas Tousart (60e). Les Giallorossi continuent d'attaquer mais tombent sur un Anthony Lopes impérial. Le siège des Romains laisse de l'espace aux attaquants lyonnais qui peuvent contrer. Mais ni Maxwel Cornet ni Nabil Fekir ne parviennent à concrétiser leurs occasions. Une fin de match asphyxiante qui se conclue donc sur le score de 2-1 pour l'AS Roma. L'OL se qualifie, menant 5-4 sur l'ensemble des deux matchs, après leur victoire 4-2 au Parc OL.

Quel adversaire pour les 1/4?

L'équipe de Jean-Michel Aulas rentre donc dans les huit dernières équipes qualifiées pour cette Europa League. Le tirage au sort est prévu aujourd'hui à 13h. Si Manchester United paraît comme le principal favori, c'est plus serré derrière: Celta Vigo, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul, Racing Genk, Anderlecht et Schalke 04. Le match aller se jouera le 13 avril, et le match retour le 20.

Après l'annonce de l'adversaire, il faudra pour les joueurs se plonger dans le match de dimanche face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Une confrontation compliquée lorsque l'on sait que les Parisiens, qui jouent encore le titre, n'ont pas joué cette semaine et qu'ils auront à coeur de se racheter auprès de leur public après la débâcle de Barcelone (1-6). Le dernier match de la 30e journée de Ligue 1 verra le début de la trêve internationale. Le milieu de terrain Corentin Tolisso a d'ailleurs été appelé pour la première fois par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui laisse une nouvelle fois de côté Alexandre Lacazette.

