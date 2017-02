L'OL l'emporte 7-1 contre l'Az Alkmaar

L'Olympique lyonnais s'est brillamment qualifié pour les 8èmes de finale de l'Europa League ce jeudi. Tandis que l'attaquant Nabil Fakir inscrit un triplé, les joueurs Maxwel Cornet, Sergi Darder, Houssem Aouar et Mouktar Diakhaby y ont chacun allé de leur but, l'emportant avec un score de 7-1 contre les néérlandais de l'Az Alkmaar.

©JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Nabil Fekir

Les hommes de Bruno Genesio n’ont fait qu’une bouchée des Hollandais de l’AZ Alkmaar. La victoire est sans appel avec 7 buts à 1. À la quatrième minute de jeu, l’OL enterre les minces espoirs de qualification hollandaise suite à une passe hasardeuse de Haps vers Wuytens dont a parfaitement profité Nabil Fekir. L’international français a réalisé un coup de chapeau. S’en est suivi un festival offensif sans précédant ponctué de réalisations signées Cornet, Darder, Aouar et Diakhaby.

Nabil Fekir survole la partie

Auteur d’un triplé et d’une passe décisive, Nabil Fekir a survolé la partie. Après une grave blessure au genou, l’international français est de plus en plus en jambes et il n’est plus très loin de son meilleur niveau. De par sa technique au dessus de la moyenne, il a baladé les défenseurs hollandais tout au long de la rencontre. L’international français a aussi provoqué beaucoup de fautes, signe d’une montée en puissance significative sur ce match, et plus globalement depuis ces dernières semaines.

Anthony Lopez était là pour stopper les frappes de l'adversaire

Si Lyon n’a encaissé qu’un but, c'est aussi grâce aux nombreuses parades d’Anthony Lopes, sans qui le score n'aurait sans doute pas pu être le même. Dans la charnière centrale, et surtout du côté de Mapou Yanga-Mbiwa, des tergiversations ont pu se faire sentir. Son erreur la plus flagrante amène la réduction du score de l’AZ Alkmaar. Au début de l’action, Ferri perd le ballon au milieu du terrain et ne peut récupérer le ballon. Derrière, Mapou fait un recul stop mais oublie, justement, le stop. Il laisse Garcia tirer tranquillement aux 20 mètres et Anthony Lopes ne peut rien faire. Des actions similaires ont eu lieu en seconde mi-temps. Mais heureusement, Lopes était là pour stopper les frappes.

Un premier but pour Houssem Aouar

Rentré à la 63e minute en remplacement de Maxwel Cornet, le jeune pouce de 18 ans a inscrit son tout premier but en professionnel sous les couleurs lyonnaises à quelques minutes du terme de la rencontre, suite à un bon service de Christophe Jallet.

Une qualification primordiale

Pour Jean-Michel Aulas, l'objectif reste d’aller le plus loin possible dans cette compétition qu’est l’Europa League. Un nouvel élan semble être lancé au sein du club. On n’arrête plus l’attaque lyonnaise et ses 15 buts marqués sur les 3 derniers matchs. Beaucoup de points positifs laissent entrevoir une bonne fin de saison pour l’OL qui recevra dès dimanche, le FC Metz pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

