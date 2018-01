Coupe de France : Lyon élimine Nancy dans la douleur (3-2)

L’OL s’est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant Nancy ce samedi par 3 buts à 2. Maxwell Cornet sur coup-franc en toute fin de match a permis à des Lyonnais menés dans le dernier quart d’heure de se sortir d’un mauvais pas. OL

Les Lyonnais se sont fait peur. Alors que les Gones mènent après une première mi-temps bien terne grâce à Fekir sur une frappe du droit, ils ne sont pas parvenus à prendre le large malgré plusieurs grosses occasions. Les Lyonnais dominent le début de seconde période. Ils sont tout proches de doubler l’avantage et de s'offrir une fin de match plus tranquille mais aucun attaquant ne parvient à tromper Chernik, le gardien nancéien.

Lyon arrache la victoire dans les arrêts de jeu

Les Lyonnais se sont ensuite fait punir. D’abord sur un penalty généreux transformé par Robic (71e). Puis Nancy prend même l’avantage grâce à Nordin en deux temps (74e, 2-1). Avec une grosse quinzaine de minutes à jouer, les Lyonnais semblent pouvoir, au mieux, espérer accrocher les prolongations. Marcelo sur corner à la 88e offre ces prolongations aux Gones. Le match se dirige alors vers ces 30 minutes supplémentaires mais les Lyonnais obtiennent un dernier coup-franc au bout des arrêts de jeu. 4 ou 5 joueurs se pressent autour du ballon. Fekir et les autres laissent Cornet se charger du coup-franc. “Au départ, je prends le ballon, j'analyse la situation mais Maxwell était vraiment très déterminé”, a expliqué le capitaine lyonnais. Un choix gagnant puisque Cornet envoie une frappe du gauche à ras de terre qui trompe le gardien nancéien. Il permet à Lyon de s’imposer 3 à 2 dans la douleur et de passer un tour.

Cette petite victoire n'a pas plu à Bruno Genesio en conférence de presse. “On s’est mis en difficulté tout seul (...) On est tombé dans la facilité, la suffisance”, a-t-il réagi. Lyon connaîtra son adversaire en 16e ce lundi pour une rencontre qui se déroulera le mardi 23 ou le mercredi 24 janvier, quelques jours après la réception du PSG. En attendant, le championnat reprend ses droits et l’OL recevra Angers pour la 20e journée le dimanche 14 janvier.