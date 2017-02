ASSE-OL : critiqué par Aulas, Nicolas Puydebois répond avec classe

Sur Twitter, le président de l’OL a attaqué personnellement le consultant de olympique-et-lyonnais.com après la défaite de son club contre Saint-Etienne. Une attaque à laquelle a répondu avec classe l’ancien gardien de l’OL.

@Tim Douet

Après la débâcle de l'OL à Saint-Etienne, Nicolas Puydebois, ancien gardien du club lyonnais et désormais consultant pour olympique-et-lyonnais.com, a critiqué la prestation des joueurs de Bruno Génésio. Si la prestation était critiquable à plus d'un titre, Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié les arguments de Nicolas Puydebois et s'en est pris personnellement à lui sur Twitter. "Monsieur Puydebois, n'ayez pas l'outrecuidance de vous croire compétent pour juger vos pairs, souvenez-vous de votre niveau de joueur et restez calme !", a écrit le président de l'OL.

@oetl monsieur Puydebois n'ayant pas l'outrecuidance dvous croire compétent pour juger vos pairs souvenez vous de niveau de joueur et calme! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 5 février 2017

"Si aujourd'hui l'exigence à l'OL a baissé, ce n'est pas de ma faute à moi"

Le consultant de O&L a tenu a répondre à son ancien président ce lundi dans l'émission Tant qu’il y aura des gones : "Je suis rentré à l'OL à 8 ans. J'ai gravi tous les échelons. J'y suis devenu professionnel. J'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. J'y ai gagné 3 titres de champion de France. J’y ai joué en Ligue des champions. Et je remercie Jean-Michel Aulas et l'OL pour tout ça.

Concernant son tweet, il y a du vrai et du faux. Le vrai, c’est que je n'ai jamais été un grand joueur et je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'en étais un. Mais quand j'ai mis le maillot de l'OL, je n'ai jamais triché, je l’ai toujours mouillé. À chaque fois que j'ai été sur le terrain pour l'OL, on n'a pas eu à avoir honte ni de moi ni du résultat du match auquel j'ai participé. Là où il a tort, c'est de dire que je n'ai pas les compétences pour analyser les joueurs actuels de l'effectif.

Il se trompe parce que j'ai eu la chance de m'entraîner avec Juninho, Edmilson, Grégory Coupet, Sonny Anderson, Sidney Govou, Éric Abidal, Florent Malouda, etc.. Des joueurs avec qui j'ai transpiré, gagné des matchs et des titres. Ma grille de lecture est un peu élevée parce que j'ai joué avec ces mecs-là qui étaient humbles, qui avaient de la remise en question, qui étaient avant tout des bons mecs. Si aujourd'hui l'exigence à l'OL a baissé, ce n'est pas de ma faute à moi."

Pour le moment, Jean-Michel Aulas n'a pas répondu à son ancien joueur.