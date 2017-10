Derby ASSE – OL : "Frères ennemis", la rivalité déchaîne les passions

A un peu plus d’une semaine du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique lyonnais, un documentaire intitulé "Frères ennemis" retrace la rivalité entre les deux clubs et leurs supporters.

@R.B / Olympique-et-lyonnais Les supporters de l'OL avant le derby

C’est une rivalité qui perdure, qui se transmet de génération en génération. A chaque fois que le derby approche, la querelle s’intensifie. Comme dans ce couple, où l’un n’a d’yeux que pour les Verts et l’autre a le cœur qui bat pour les Gones. Les réalisateurs de "Frères ennemis", Grégory Gomez et Alexis Magand, ont retrouvé ces deux passionnés, et d’autres supporters qui cultivent cette rivalité à travers toute la région.

Un programme à retrouver ce samedi 28 octobre sur TLM (chaîne 30 sur les box et en direct ci-dessous) à 18h45 et 22h. Une savoureuse mise en bouche, à un peu plus d’une semaine du déplacement de l’Olympique lyonnais à Geoffroy-Guichard.