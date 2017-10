Conseil LREM : Kimelfeld, Képénékian et Caroline Collomb dans la liste

La république en marche vient de publier la liste des 750 membres de son conseil où figurent plusieurs élus lyonnais.

Caroline Collomb, à la préfecture lors des municipales 2014 © Tim Douet

Le parti présidentiel La république en marche (LREM) vient de publier la liste des membres de son conseil qui aura pour "vocation à déterminer les principales orientations politiques de notre mouvement et à veiller à son bon fonctionnement", explique le parti. En tout, 750 membres ont été désignés, dont bon nombre d'élus du Rhône. Y sont représentés tous les députés - Thomas Rudigoz, Hubert Julien-Laferrière, Jean-Louis Touraine, Anne Brugnera, Blandine Brocard, Bruno Bonnell, Anissa Khedher, Thomas Gassilloud, Jean-Luc Fugit, Danièle Cazarian et Yves Blein –, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ainsi que George Képénékian, le maire de Lyon et David Kimelfeld le président de la métropole. Y figurent aussi Ariane Aubonnet la maire de Chamelet (69) et Caroline Collomb, référente LREM dans le Rhône.

Le premier Conseil du parti politique se tiendra le 18 novembre prochain. Selon Le Progès, ce conseil pourrait se dérouler à Lyon où il élira les 20 membres du bureau exécutif ainsi que les délégués généraux du mouvement. Un conseil aussi composé de dix personnes issues de la société civile, désignées par les vingt membres élus, sur proposition du délégué général.