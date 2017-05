Présidentielle : les plus gros scores de Macron dans le Grand Lyon

Emmanuel Macron a été le favori de cette présidentielle dans toutes les communes de l’agglomération lyonnaise. Où est-ce que le candidat d’En marche a réalisé ses plus gros scores ?

© Tim Douet Emmanuel Macron.

C’est une victoire unanime d’Emmanuel Macron dans les communes de l’agglomération lyonnaise. Le nouveau président de la République a obtenu 75,55% des suffrages dans la Métropole de Lyon, près de dix points de plus que la moyenne nationale. Zoom sur ces communes qui ont voté massivement pour le candidat d’En marche à la présidentielle.

91% des voix dans le 1er arrondissement de Lyon

A Lyon, Emmanuel Macron obtient 84% des suffrages. Les 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements l’avaient déjà choisi au premier tour. Mais, le 1er, qui avait donné vainqueur Jean Luc Mélenchon au premier tour à 35,35%, a voté massivement pour Macron au second, lui conférant 91,51% des voix. C’est d’ailleurs dans cet arrondissement que le nouveau président de la République a obtenu son plus gros score. Quant aux 2e et 6e arrondissements, réputés à droite, ils avaient donné respectivement 36,21% et 40,45% des voix à François Fillon au premier tour. Ils ont finalement opté pour Emmanuel Macron en lui accordant tous deux plus de 80% des voix.

Des communes au-delà de 80% des suffrages

C’est à Lyon qu’Emmanuel Macron a obtenu son score le plus important avec 84% des suffrages. Il a également passé la barre des 80% à Caluire-et-Cuire, en obtenant 80,58% des voix. Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or et Charbonnières-les-Bains, qui avaient voté à près de 50% pour François Fillon au 1er tour, font partie des communes où Macron a réalisé ses plus gros scores. Sainte-Foy-les-Lyon et Fontaines-Saint-Martin, communes réputées à droite avec plus de 30% des suffrages pour Fillon au 1er tour, ont finalement, elles aussi, voté Macron à plus de 80% le 7 mai.

Les revirements de l’ouest lyonnais

L’ouest lyonnais, avec les communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, la Tour-de-Salvagny, ou encore Tassin-la-Demi-Lune, avait voté majoritairement pour le candidat Les Républicains au 1er tour. Pourtant, les compteurs ont explosé pour Macron au deuxième tour de l’élection. Charbonnières-les-Bains lui a offert 80,93% des suffrages, Dardilly 78,60%, la Tour de Salvagny 77,52%, Tassin-la-Demi-Lune 77,06% et Ecully 79,55%.

La surprise de l’est lyonnais

Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Vénissieux font partie des communes qui ont voté pour Emmanuel Macron à plus de 70%. Si Villeurbanne avait déjà choisi Macron au 1er tour, ses deux voisins avaient opté, à plus de 35% des voix, pour Jean Luc Mélenchon. Quant à Décines, la commune avait voté en majorité pour Marine Le Pen au 1er tour avec 24,01% des voix. Finalement, c’est Emmanuel Macron qui l’a emporté au second tour, avec 63,61% des suffrages.