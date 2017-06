Alexandre Vincendet porte plainte après l'élection d'Anissa Khedher

Le candidat Les Républicains aux législatives dans la 7e circonscription du Rhône va porter plainte au pénal pour "détournement de moyens publics" avant une probable saisine du Conseil constitutionnel.

© Tim Douet Alexandre Vincendet dans les salons de la préfecture du Rhône

La victoire s'est jouée à seulement 248 petites voix ce dimanche soir dans la 7e circonscription du Rhône. 248 voix qui ont fait pencher la balance en faveur d'Anissa Khedher, la candidate de La République En Marche. Star malgré elle des réseaux sociaux, la nouvelle députée pourrait ne pas le rester très longtemps puisqu'Alexandre Vincendet a décidé de saisir la justice. "On a relevé un détournement de moyens publics dans le cadre d'une élection. Ce qui est illégal et attaquable au pénal", nous a-t-il confié. Le maire de Rillieux-la-Pape va envoyer une lettre en son nom propre au parquet, dans la journée.

La grosse erreur du maire de Bron

Une première action au pénal qui pourrait être suivie par une saisine du Conseil constitutionnel pour faire invalider l'élection. "On a dix jours pour faire valoir les autres éléments que l'on va récupérer." Parmi ces éléments, le communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux par Jean-Michel Longueval, maire de Bron. Un communiqué avec le logo de la ville en en-tête et les coordonnées du service communication de la municipalité, dans lequel Jean-Michel Longueval appelait à voter pour Anissa Khedher. Si le maire de Rillieux vise spécifiquement Bron, c'est que c'est dans cette ville que la candidate LREM a assuré sa victoire avec 867 voix d'avance. "Il faut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et j'ose espérer que des moyens publics n'ont pas été mis à la disposition de Madame Khedher", a indiqué le candidat LR. "Ce qu'a fait Jean-Michel Longueval est vraiment grave, sérieux et répréhensible. Si les avocats d’Alexandre Vincendet sont bons, le recours peut être accepté", confie une source administrative. Même au sein d'En Marche, une militante de la première heure envisageait déjà ce dimanche soir à la préfecture la possibilité de l'annulation de l'élection.

Un problème de bulletins de vote ?

"Il y a d'autres choses qui peuvent nous faire penser qu'il y a eu des actions qui ont pu dénaturer la sincérité du scrutin", a poursuivi Alexandre Vincendet, sans en dire plus pour le moment, indiquant seulement "travailler encore avec [ses] avocats sur certains points". Selon nos informations, un problème de bulletin pourrait être utilisé par Alexandre Vincendet comme argument pour annuler le scrutin. La commission de propagande avait validé de nouveaux bulletins pour Anissa Kheder au second tour. Or, des bulletins du premier tour auraient été utilisés pour voter, eux-mêmes comptabilisés dans les résultats du second tour. Mais à l’inverse de l'affaire de Bron, cet argument pourrait ne pas tenir puisque selon la loi, lors des législatives, il est possible pour les électeurs d'inscrire le nom d'un candidat même de façon manuscrite sur un papier de format similaire au bulletin de vote. Ce qui n'est pas valable pour l'élection présidentielle par exemple. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, Anissa Khedher siégera à l'assemblée durant plusieurs mois. Depuis 1958, seuls près de 70 scrutins ont été annulés. En 2012, 108 recours avaient été déposés pour un temps de traitement de quatre à six mois.