Vénissieux : il fonce sur la police avec un fourgon volé

Le policier a fait usage de son arme alors que le conducteur du Renault Trafic lui fonçait dessus, ce jeudi vers 3 heures du matin. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un Renault Trafic volé à Villeurbanne quelques semaines plus tôt et faussement immatriculé a attiré l'attention d'une unité de sécurité de proximité, ce jeudi vers 3 heures du matin, à Vénissieux. Mais le conducteur a choisi de foncer sur la police plutôt que d'obtempérer à ses injonctions. Le véhicule s'est alors dirigé sur l'un des policiers, qui a fait usage de son arme. Si aucun blessé n'est à déplorer, le conducteur du fourgon volé a percuté deux voitures dans sa fuite ; il a finalement été interpellé rue Rosenberg à Vénissieux. Âgé de 24 ans, l'homme a déclaré aux forces de l'ordre qu'il avait acheté ce fourgon sans savoir qu'il avait été volé et sans connaître son origine. Pour expliquer sa fuite, il indique ne plus être titulaire du permis de conduire. Selon les enquêteurs, la totalité des points de son permis de conduire lui a en effet été retirée, mais cela "ne lui avait pas été notifié". Le Vénissian est présenté ce vendredi au parquet pour “refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol, violences volontaires aggravées, usage de fausses plaques d'immatriculation et dégradation de biens privés”.