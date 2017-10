Un homme au "comportement radicalisé" arrêté à Villeurbanne

Un homme de 23 ans au "comportement radicalisé" a été arrêté ce mardi à Villeurbanne dans le cadre d'une opération antiterroriste.

©Tim Douet

Un homme de 23 ans d'origine pakistanaise a été arrêté et placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une opération antiterroriste rapporte Le Progrès. L'homme était soupçonné par les services de renseignement de préparer un attentat. Une perquisition administrative a eu lieu à son domicile. L'homme est âgé de 23 ans et d'origine pakistanaise. Le journal indique que ce dernier aurait "un comportement radicalisé" et avait un "profil inquiétant" selon les enquêteurs. Il aurait consulté des sites djihadistes récemment. Le suspect n'a pas d'antécédents judiciaires, mais était "inscrit au fichier des personnes recherchées, susceptibles d’entretenir des relations dangereuses dans le registre islamiste". L'enquête a été confiée au groupe antiterroriste de la police judiciaire de Lyon.