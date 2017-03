Rhône : un homme arrêté pour "captation d'images pédopornographiques"

Un homme domicilié à Lyon a été arrêté ce dimanche 26 mars pour avoir filmé une adolescente de 14 ans qui se changeait dans les vestiaires d’un centre nautique de Sainte-Foy-lès-Lyon. Des images pédopornographiques ont été découvertes chez lui durant la perquisition.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un Lyonnais de 40 ans a été interpellé le 26 mars dernier à 15h50 près du centre nautique situé rue Sainte-Barbe à Sainte-Foy-lès-Lyon. Ce dernier venait de filmer une jeune fille de 14 ans qui se changeait dans les vestiaires de l'établissement. Après son arrestation, les policiers ont procédé à une perquisition de son domicile et saisis du matériel numérique contenant des images pédopornographiques.

Il a été présenté au parquet ce mardi pour "détention et captation, en vue de leur diffusion, d'images à caractère pédopornographique et atteinte à l'intimité de la vie privée" et laissé libre avec remise d'une convocation par procès-verbal.