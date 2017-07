Rhône : sans-permis, il refuse de s’arrêter et percute un véhicule

Un Villeurbannais de 33 ans alcoolisé et non titulaire du permis de conduire a été arrêté ce mardi au volant d'une voiture de location.

Un Villeurbannais âgé de 33 ans a été interpellé ce mardi à 1h20 cours Émile Zola à Villeurbanne. Au volant d'une Audi de location, il venait de refuser d'obtempérer aux injonctions des policiers qui lui demandait de s'arrêter. Poursuivant sa course, il a alors "mis en danger la vie des autres usagers de la route et percuté un véhicule à l'arrêt à un feu rouge", rapporte la police. L'homme conduisait en état d'ivresse et n'était pas titulaire du permis de conduire. La fouille du véhicule permettait de découvrir la somme de 1 565 euros dans la boîte à gants. Elle a été saisie au profit du Trésor public. Il fera l'objet d'une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité pour «conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d'autrui» le 18 décembre prochain.