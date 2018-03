Un homme de 29 ans va être jugé ce lundi pour avoir, en état d'ivresse, incendié six voitures et deux poubelles le 17 mars dans la nuit.

©Tim Douet

Un homme de 29 ans demeurant à Pierre-Benite a été interpellé le 17 mars dernier à 4h40 par un équipage du groupe de sécurité de proximité local. En état d'ivresse, il venait d'incendier six véhicules en stationnement et deux poubelles. Il a reconnu les faits expliquant ses actes par l'abus d'alcool et son état dépressif. Il a été présenté au parquet ce dimanche et écroué en attente de comparution aujourd'hui pour "incendie volontaire".