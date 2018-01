Alors qu’ils venaient de mettre le feu à des sapins de Noël dans la rue à Caluire-et-Cuire, le brasier s’est propagé à quatre véhicules stationnés à proximité.

Deux adolescents, âgés de 15 et 14 ans, originaires de la métropole lyonnaise ont été arrêtés ce lundi respectivement à 14h20 et 15h30. Ils venaient, chemin de Crépieux à Caluire-et-Cuire, d'incendier une vingtaine de sapins de Noël entreposés pour être recyclés. Un feu qui s'était propagé à quatre véhicules. Le plus âgé des deux garçons a reconnu les faits et mis hors de cause son camarade. Il a été présenté au parquet de Lyon ce mardi et laissé libre.